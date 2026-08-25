El trabajo de los agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp) de la Policía Nacional del Perú fue destacado durante una ceremonia por los 39 años de creación de esta unidad especializada. La actividad cuenta con la participación de la presidenta de la República, Keiko Fujimori.
El acto se desarrolla en el Patio de Honor del cuartel “Marcos Puentes Llanos”, en Ate Vitarte. La jefa de Estado asiste junto al ministro del Interior, César Astudillo, como parte de la actividad protocolar organizada por la institución policial.
La Diropesp cumple funciones vinculadas con la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. También desarrolla labores destinadas a contribuir con la preservación del orden interno en el país.
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