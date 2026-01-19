El pronóstico de una posible llegada del fenómeno El Niño costero está originando que algunas entidades de la provincia de Trujillo empiecen a activar sus planes de contingencia para afrontar este embate de la naturaleza.

En efecto, ayer el gerente general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat), Roberto Portilla Lescano, informó que con el Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM, que declara la emergencia en Trujillo por inminente riesgo de precipitaciones de alta intensidad, se ha previsto contratar al menos a 250 personas para que realicen labores de limpieza en la ciudad.

CONVOCATORIA

El funcionario dijo que, debido a que los pronósticos de especialistas no son nada alentadores (han advertido lluvias de mediana a alta intensidad para la próxima semana), se han visto obligados a lanzar la convocatoria para el nuevo personal.

Roberto Portilla precisó que el contrato de los obreros le demandaría al Segat unos S/ 300 mil mensuales. Ellos laborarían los próximos tres meses.

“Las experiencias anteriores nos permiten calcular que la limpieza de la ciudad puede durar hasta tres meses. Ahora, presupuestalmente, eso es un misil para el Segat, porque tenemos que hacer un gran esfuerzo para realizar esos contratos, ya que la población estará detrás de nosotros”, agregó.

LEER AQUÍ: Las pistas en el centro de Trujillo son un desastre

LIMPIEZA

El Segat, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), inició la campaña “Limpiando el Barrio”. En estos primeros días se ha logrado la remoción de más de 1 tonelada de enseres en desuso de las viviendas, contribuyendo a un entorno más limpio y ordenado.

“Hay un plan para cubrir con esta campaña todos los sectores de Trujillo. Esperamos la colaboración de la ciudadanía”, acotó el gerente Portilla.