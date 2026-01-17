Un hombre de 28 años resultó herido tras la colisión de su motocicleta y un automóvil. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Chiriboga y Elvira García, en la urbanización Las Quintanas, en la ciudad de Trujillo.

El personal del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (IRAM) de la Municipalidad Provincial de Trujillo informó que auxilió al herido que se identificó como L. G. O. Hasta la zona llegó una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu), pero el lesionado habría manifestado que iría por sus propios medios hasta una clínica para que reciba la atención médica.

Mientras tanto, los efectivos del Escuadrón de Emergencia quedaron a cargo de las diligencias para determinar las causas y responsabilidades en este incidente.