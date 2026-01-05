El Consejo Regional de La Libertad declaró “de interés regional la atención prioritaria para la mejora de los equipos de seguridad y detección penitenciaria” en el penal El Milagro de Trujillo. Esto con la finalidad de frenar las extorsiones, asesinatos, asaltos y el tráfico de terrenos que se dirigen desde este reclusorio.

A fines de noviembre de 2025, la Contraloría identificó serias deficiencias en el control de visitas y en la supervisión del ingreso de alimentos y otros productos a este penal. Uno de los hallazgos más preocupantes fue que los equipos destinados a la detección de objetos prohibidos llevan meses, e incluso años, fuera de servicio, lo que compromete la seguridad del establecimiento y revela la carencia de mantenimiento adecuado y de control en los procedimientos de seguridad.

Además, advirtió el alarmante déficit de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), una situación que se agrava aún más por el elevado nivel de hacinamiento en el penal.

Ante esto, el pleno aprobó el pedido del consejero Robert de la Cruz para que se pueda invertir en esta cárcel.

“La evidencia demuestra que la inoperatividad de los equipos de control genera vulnerabilidades que permiten el ingreso de armas, drogas y objetos prohibidos, alimentando redes delictivas internas y externas. La falta de equipos de rayos X, detectores de metales funcionales y sistemas de inhibición de señales facilita la organización de delitos desde dentro del penal, lo cual incrementa los índices de criminalidad en la región”, indica el Acuerdo Regional N° 000292-2025-GRLL-CR.

El documento agrega que “la intervención en el penal El Milagro no solo responde a una necesidad operativa, sino también a un mandato de política pública”.

“Su rehabilitación tecnológica permitirá reducir los riesgos de corrupción interna, mejorar los protocolos de inspección, proveer condiciones más seguras al personal penitenciario y, sobre todo, disminuir la incidencia delictiva asociada al establecimiento”, precisa.