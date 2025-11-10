Un adolescente de 16 años perdió la vida luego de que fuera brutalmente atropellado por un vehículo en plena carretera Panamericana Norte, en la provincia de Virú. El conductor de la unidad vehicular lejos se ayudarlo, prefirió abandonarlo.

VER MÁS: Trujillo: 15 ciudadanos extranjeros fueron expulsados del país (VIDEO)

TRAGEDIA

El incidente ocurrió al promediar las 7:35 de la noche del domingo, en el distrito de Virú, cuando el menor de iniciales D. J. B. se encontraba por el sector San Lorenzo, en Los Pinos.

De acuerdo a información preliminar, la víctima habría tratado de cruzar la pista y terminó siendo impactado por un vehículo. Debido al fuerte impacto, el joven quedó tendido boca abajo sobre la vía. Sin embargo, el chofer que lo atropelló, en lugar de socorrerlo, escapó.

Transportistas que circulaban por esta zona se percataron de la presencia de un cuerpo y comunicaron el caso a los agentes de Seguridad Ciudadana de Virú.

Al llegar al lugar del terrible accidente, los serenos y con el apoyo de personal médico, certificaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Asimismo, efectivos de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) también se apersonaron. Luego, un representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de la ciudad de Trujillo.

La Policía investiga las causas de esta tragedia que enluta a una familia.