Durante el desarrollo del Panel de Líderes realizado en el marco del evento Redagrícola, Yuri Armas, representante de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, destacó el impacto económico y social de la agroindustria en la región La Libertad, subrayando su papel como uno de los motores principales de generación de empleo formal en el norte del país.

“Es la principal fuente generadora de empleo formal y directo. Este año se va a bordear los 95 mil trabajadores, con una planilla bruta —es decir, lo que se pagará en sueldos y salarios— de alrededor de 3,880 millones de soles, más de mil millones de dólares”, sostuvo Armas, quien resaltó que este monto no solo refleja la fuerza laboral formal, sino también su contribución a la dinamización de la economía local.

El representante detalló además que el impacto de la agroindustria va más allá del empleo directo.

“Por cada puesto de trabajo directo en La Libertad se generan cuatro indirectos. Estamos hablando de medio millón de liberteños que dependen directa o indirectamente de la actividad agroindustrial”, indicó, haciendo hincapié en la cadena de valor que beneficia a diversos sectores como transporte, comercio, servicios y logística.