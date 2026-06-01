El alcalde Wilmer Sánchez Ruiz informó que la municipalidad de La Esperanza ejecuta diversas obras en el distrito. El anuncio lo realizó durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2026.

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Durante su balance, destacó intervenciones emblemáticas como la renovación de la calle Bartolomé de las Casas, la recuperación de la calle Joaquín Olmedo, la ampliación del complejo María Elena Moyano y el mejoramiento del coliseo municipal. Asimismo, de la intervención de avenidas y calles como Egipto, Tahuantinsuyo, La Mochica, Perú, Cahuide, Indoamérica y Benito Juárez; además de la recuperación de complejos deportivos en sectores como Manuel Arévalo, Ramiro Prialé, Las Palmeras, Modelo, Arcoíris, Fraternidad y Virgen del Socorro.

Sánchez Ruiz anunció también la recuperación del terreno para el futuro Centro Cultural de La Esperanza y la categorización del Cerro Cabras como patrimonio natural turístico. Además, detalló que la avenida Gran Chimú será modernizada y transformada en un gran paseo peatonal con alegorías Chimú, iluminación y veredas, devolviendo la identidad al distrito.

Finalmente, compartió la gran noticia de una inversión de más de 20 millones de soles para modernizar el Estadio Municipal a través del mecanismo de Obras por Impuestos. “La Esperanza se merece un estadio moderno”, remarcó el burgomaestre.

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