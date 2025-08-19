El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, descartó que el municipio haya realizado alguna coordinación con representantes del centro comercial Real Plaza para una posible reapertura antes de fin de año. El burgomaestre dijo que “hay un tema pendiente de investigación que debe resolverse antes”. Esto en referencia a la fatídica noche del pasado 21 de febrero, que el techo del patio de comidas cayó y dejó a seis personas muertas y a otras 90 heridas.

VER MÁS: Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha

Aclara

El burgomaestre dio estas declaraciones en respuesta a informaciones que indicaban que directivos de ese mall trabajan en conjunto con autoridades para cumplir con todas las exigencias de seguridad y reabrir antes de fin de año.

“No tenemos ninguna comunicación de manera oficial del Real Plaza. Es falso que se diga que ya se reabre. Más bien, nos ha escrito un grupo de vecinos que tienen negocios alrededor pidiendo una reunión para los próximos días”, explicó.

Mario Reyna agregó que “está pendiente revocar el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE)”. “Aún no nos han devuelto la información incautada por el Ministerio Público. Se sigue el proceso y estamos a la espera, pero se puede apreciar que el domo que cayó sigue aún allí, por lo que descartamos por ahora cualquier reapertura”, aseguró.

Hace poco, en sesión ordinaria de Concejo, el regidor Juan Namoc Medina presentó el informe final de la comisión especial creada para fiscalizar los trágicos hechos del 21 de febrero del 2025 en el Real Plaza.

Este grupo de trabajo llegó a la conclusión que en la edificación del patio de comidas del centro comercial habría existido fallas en la concepción del diseño del techo.

En su informe indicaron que la construcción habría presentado falla en la estructura por el uso de material no idóneo como pernos, bisagras y vigas, lo que posibilitó la ruptura de las conexiones, deformaciones críticas y fractura de las vigas, ocasionando el colapso de la estructura metálica.