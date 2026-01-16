El alcalde Mario Reyna Rodríguez remitió un oficio al presidente de la República, José Jerí Oré, solicitando oficialmente la inclusión de la provincia de Trujillo en el estado de emergencia por peligro inminente ante precipitaciones pluviales, con la finalidad de permitir y agilizar intervenciones preventivas en salvaguarda de la población.

En el documento, la autoridad edil precisa que las condiciones actuales evidencian una creciente vulnerabilidad en diversos sectores del ámbito provincial, manifestadas en la saturación de suelos por la humedad ocasionada por las lluvias que cayeron últimamente.

Además, la afectación de vías de comunicación, deficiencias para el drenaje pluvial, así como la exposición de poblaciones asentadas en zonas críticas, lo cual incrementa significativamente la probabilidad de inundaciones, desbordes de quebradas, deslizamientos y otros eventos adversos que podrían afectar a la población en general y la propiedad pública y privada.

Mediante D.S. N.° 003-2026-PCM, el Ejecutivo había decretado el pasado 9 del presente mes el Estado de Emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, por el plazo de 60 días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

La medida alcanza a 382 distritos de 20 departamentos del país, con el fin de proteger a la población y fortalecer la respuesta inmediata del Estado ante posibles emergencias. Sin embargo, en el caso de La Libertad solo se incluyó en el decreto supremo al distrito de Tayabamba en la provincia de Pataz.

En atención a la Ley n.° 29664 – Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerg), Mario Reyna solicitó al presidente se disponga la inclusión de la provincia de Trujillo en el estado de emergencia por peligro inminente, a fin de permitir la implementación inmediata de acciones de prevención, reducción de riesgo y respuesta, así como la movilización de recursos logísticos, técnicos y financieros necesarios para salvaguardar la vida y bienestar de la población.

Esto facilitará la intervención articulada de los diferentes niveles de gobierno, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a los posibles impactos negativos derivados de las precipitaciones pluviales que vienen ocurriendo en esta parte del país.