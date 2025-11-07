A pocas semanas de iniciarse oficialmente la contienda electoral, los discursos políticos vuelven a llenarse de promesas repetidas y mensajes populistas que, según especialistas y representantes civiles, terminan debilitando la credibilidad de los candidatos ante la ciudadanía. La falta de resultados concretos de anteriores gestiones ha generado un creciente escepticismo entre los electores, especialmente entre los jóvenes.

VER MÁS: Municipalidad Provincial de Trujillo no descarta cierre de Mercado Central

Omar Ñique, representante de la organización Comunidad Consciente, señaló que la población observa con cautela los mensajes de campaña, recordando que muchas estrategias anteriores no se tradujeron en acciones efectivas.

“El mensaje se tomará de quien viene y vamos a escuchar atentamente las propuestas. Ya se han dado estrategias y no se han dado resultados. Si hay un candidato que tiene una propuesta y que vincule un plan de acción, debe ser un plan articulado, vincular a la juventud y niños con acciones inmediatas”, indicó.

El representante sostuvo además que las propuestas deben centrarse en soluciones reales y medibles frente a los principales problemas sociales, como la inseguridad ciudadana.

“Los delincuentes que paguen al Estado con trabajo, eso es lo que se tiene que hacer. Lo principal será ver de dónde viene el candidato, ver su historial de vida, saber qué ha hecho por la delincuencia; de esta manera se puede identificar”, añadió.

Ñique advirtió que la ciudadanía ya no se deja llevar por discursos emotivos o promesas fáciles, y que el verdadero cambio dependerá de la coherencia entre lo que los candidatos dicen y lo que realmente han hecho por su comunidad. Asimismo, instó a los votantes a informarse y a exigir planes de gobierno sostenibles, con metas verificables y participación ciudadana activa.