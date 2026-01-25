En escenarios de alto nivel de criminalidad se han convertido las calles de la otrora ciudad de la “Eterna Primavera” y, lamentablemente, por ese mismo sendero oscuro, donde el aire está cargado de olor a pólvora y dinamita, transitan otros pueblos de la región La Libertad. Aunque casi imperceptible para una persona no preparada, los especialistas alertan que este alarmante índice de peligrosidad ya está causando efectos psicológicos en gran parte de la sociedad.

En efecto, el decano del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional I La Libertad, Rafael Poma Gil, sostuvo que los cruentos actos de violencia perpetrados por organizaciones criminales en la provincia de Trujillo, cuyos integrantes asesinan por encargo y extorsionan con dinamita, han llevado a que vivamos en una “sociedad del miedo”.

“Tenemos un pueblo asustado, donde nadie sabe qué va a pasar en la cuadra siguiente o el día de mañana. Los ataques se realizan en vías transitadas y a plena luz del día. Esto es la sociedad del miedo”, recalcó.

CUIDADO

El profesional de la salud indicó que los hechos delincuenciales que a diario se registran en Trujillo y otras provincias de la región La Libertad no solo afectan al sector económico, sino también a la salud física y mental de las personas.

“A raíz de esta situación de temor generalizado se están viendo casos crecientes de ansiedad, depresión. Después de la pandemia del Covid-19 estas enfermedades crecieron en un 25% a nivel mundial, pero creemos que en departamentos como el nuestro (La Libertad) estamos sujetos a este tipo de situaciones por lo menos en un 40%”, advirtió.

Cuestionó que nunca ningún Gobierno se haya preocupado por la salud mental de la población; incluso, los exámenes que se suelen realizar las personas son, desde su punto de vista, “un saludo a la bandera”.

“Creo que así como hablamos de estrategias contra la delincuencia, se deben ver planes para que la sociedad pueda manejar ese estrés o tensión. No tenemos número de psiquiatras ni psicólogos adecuados ni mucho menos centros de salud mental debidamente implementados”, manifestó.

Explicó que la salud de una persona es como una moneda de dos caras, porque está el lado físico y el mental. “Hay que atender la parte orgánica del cuerpo y también la psicológica”, agregó.

CONFIRMA

Rosana Flores, candidata a diputada por Fuerza y Libertad y quien es psicóloga de profesión, confirmó lo expresado por Rafael Poma y sostuvo que esta ola de violencia que nos golpea a diario ha ocasionado que los cuadros de inestabilidad emocional en las personas se incrementen.

“No pueden gestionar bien sus emociones, pues están constantemente experimentando cuadros de ansiedad, estrés, depresión e, incluso, arrebatos de ira. También hay casos de personas que tienen miedo exagerado, porque imaginan que algo malo les va a suceder. Es como una paranoia”, explicó.