La Gerencia Regional de Agricultura, con el objetivo de atender la problemática agraria que afecta al Valle Jequetepeque, desarrolló una reunión de trabajo interinstitucional en la que se abordó la creciente proliferación del caracol manzano en los cultivos de arroz, plaga que viene generando importantes pérdidas económicas en los productores de la zona.

Luis Florián, en representación de la Gerencia Regional de Agricultura, participó activamente en este espacio de coordinación, donde destacó la necesidad de implementar estrategias sostenibles. Durante su intervención, señaló que es fundamental trabajar en soluciones a mediano y largo plazo, de manera progresiva y articulada entre las instituciones agrarias involucradas.

“Hemos escuchado a nuestros productores su problemática sobre esta plaga del caracol manzano, que viene atacando al cultivo en la fase inicial del crecimiento de la plántula y ocasionando ciertos daños. Vamos primeramente a estudiar su ciclo biológico para ver en qué momento se lo puede atacar y es por ello que hemos coordinado con la fase de investigación de Chavimochic para fortalecer esta decisión y hacer un trabajo eficiente”, detalló el subgerente de Competitividad Agraria de la gerencia de Agricultura.

El caracol manzano afecta principalmente los cultivos de arroz en su etapa inicial de desarrollo, comprometiendo el crecimiento de las plantas y reduciendo significativamente los rendimientos agrícolas, lo que impacta directamente en la economía de los agricultores del Valle. Según referencias bibliográficas, se puede destruir hasta un 90% de la producción de arroz.

“Esta plaga ya la tenemos acá cuatro años en nuestro valle y sinceramente esperamos hacer algo para que esto en realidad no se desborde, ya que causa problemas en cuanto al cultivo del arroz y aparte de ello nos dificulta hacer las labores culturales en el campo. Estamos articulando con la gerencia de Agricultura y Chavimochic y esperemos que esto traiga beneficio a los arroceros, porque en realidad es una plaga que ha entrado por el Ecuador y está en el Perú”, manifestó el productor arrocero Juan Domingo González Vílchez.