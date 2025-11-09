Un joven mototaxista se convirtió en la nueva víctima de la ola criminal que golpea a la provincia de Pacasmayo. De acuerdo a las primeras investigaciones, el occiso habría sido llevado con engaños hasta unos campos de cultivos del sector El Molino, en el distrito de Guadalupe, donde lo ultimaron.
Se trata de Daniel Rojas Flores, de 33 años, que fue encontrado por algunos pobladores tendido en una zona inhóspita.
El caso
Por información preliminar, el hecho de sangre ocurrió al promediar las 4 de la mañana.
Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría de Guadalupe, quienes constataron el cadáver de un hombre que era conocido como “Pinky” en la zona.
Asimismo, familiares de Rojas Flores se acercaron hasta la zona y protagonizaron escenas de dolor.
Luego, comunicaron el caso al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Pacasmayo, cuyos detectives se dirigieron a la escena del crimen y quedaron a cargo de las pesquisas.
Según reportes periodísticos, La Libertad suma 244 homicidios en lo que va de 2025. De este total, 84 se registraron en Trujillo, 46 en Pataz y 40 en Virú.
