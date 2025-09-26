La inseguridad vial en la avenida Panamericana Norte, a la altura del distrito de Paiján, ha encendido las alarmas entre la población.

Vecinos, alcaldes vecinales y dirigentes sociales realizaron una protesta ayer y bloquearon durante una hora la vía para exigir la inmediata implementación de una doble vía y la colocación de semáforos en los puntos críticos del distrito.

Según los manifestantes, en sectores como La Arenita, Paiján centro, Chuin y frente al colegio Leoncio Prado se han registrado múltiples accidentes de tránsito, varios de ellos con consecuencias fatales.

“La falta de infraestructura vial adecuada y señalización semafórica mantiene en constante riesgo a peatones y conductores”, señalaron.