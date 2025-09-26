La inseguridad vial en la avenida Panamericana Norte, a la altura del distrito de Paiján, ha encendido las alarmas entre la población.
Vecinos, alcaldes vecinales y dirigentes sociales realizaron una protesta ayer y bloquearon durante una hora la vía para exigir la inmediata implementación de una doble vía y la colocación de semáforos en los puntos críticos del distrito.
Según los manifestantes, en sectores como La Arenita, Paiján centro, Chuin y frente al colegio Leoncio Prado se han registrado múltiples accidentes de tránsito, varios de ellos con consecuencias fatales.
“La falta de infraestructura vial adecuada y señalización semafórica mantiene en constante riesgo a peatones y conductores”, señalaron.
LE PUEDE INTERESAR
- Jurado advierte nueva infracción electoral de gobernador de La Libertad, César Acuña
- Sentencia acabaría con sueño presidencial de exalcalde de Trujillo Arturo Fernández
- Jurado concluye que César Acuña vulneró neutralidad
- Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad: “El toque de queda no va a funcionar”
- Trujillo: Alarma por tres casos de tuberculosis en colegios públicos
- La Libertad suma 86 obras paralizadas
- Alcalde de Pataz da ultimátum a gobernador de La Libertad, César Acuña
- Medida cautelar frena anulación de contrato para obra vial en Trujillo
- Mario Reyna, alcalde de Trujillo: “Congresistas promueven leyes sin importancia”