El candidato a diputado por Renovación Popular, Jin Robles Centurión, aseguró que de ser electo impulsará iniciativas del plan “Bukele” para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado.

Agregó que viajó a El Salvador para recoger las experiencias exitosas del presidente Nayib Bukele. “Movido por la realidad que viven miles de familias a causa de las extorsiones, decidí salir del discurso y contrastar experiencias. El cambio no empieza con palabras sino con decisión política”, sostuvo.

Robles Centurión reafirmó que el eje central de su campaña es “Vivir sin miedo”, que apuesta por leyes firmes contra la delincuencia, así como fiscalización sin pactos frente a la corrupción y una política que no tenga temor de actuar.

“Estoy convencido que con estas experiencias salvadoreñas se puede lograr un verdadero cambio en el Perú y la región encarcelando a los corruptos y los cabecillas de las organizaciones criminales”, enfatizó.

El aspirante a diputado comentó que ha funcionado en El Salvador que la Policía y el Ejército trabajen en conjunto y se resguarde las 24 horas las zonas rojas, con lo cual se devolvió la tranquilidad a miles de familias. Asimismo, se impulsó leyes contra el crimen, que también comprendió a políticos involucrados en casos de corrupción.