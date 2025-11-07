Con el objetivo de mejorar el transporte público que permita tener un distrito más ordenado y seguro, la Municipalidad de Alto Trujillo, a través de la Gerencia de Servicios Municipales, capacitó a más de 50 conductores de mototaxis de los diferentes barrios y sectores de esa jurisdicción.

VER MÁS: Entregarán mobiliario escolar a 11 provincias de La Libertad

Este importante taller denominado “Alto Trujillo más ordenado y formal”, contó con el apoyo de la Unidad de Transito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú y el Centro de Evaluación de Licencias de la Municipalidad de Ascope.

El administrador de la comuna altotrujillana, Joseph Cubas Tejada, señaló que los temas expuestos en el taller de capacitación fueron el Reglamento Nacional de Tránsito (DS 016-2009-MTC), Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir (Clase B) y el Proyecto de Ordenanza para la formalización y regulación del Servicio de Transporte Especial en Vehículos Menores (Mototaxis) de acuerdo a las principales disposiciones del nuevo D.S. 011-2025-MTC.

“Buscamos proyectarnos como distrito en el sentido del ordenamiento y formalización del tránsito vehicular, es por eso que estamos brindando información técnica y legal a los conductores que prestan el servicio de mototaxis en nuestro distrito, que permita fortalecer el conocimiento sobre el marco normativo que regula su actividad, promover una cultura de tránsito responsable y la mejora del servicio a los usuarios”, concluyó el funcionario edil.