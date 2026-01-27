La tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic está en riesgo. La gobernadora Joana Cabrera confirmó que la ejecución de la obra está en peligro porque el gobierno del presidente José Jerí no aprueba la transferencia económica que servirá para reanudar los trabajos.

Paralización

Las obras en la presa Rafael Quevedo (exPalo Redondo) y la tercera línea del sifón Virú debieron iniciarse en marzo de 2025, según anunció el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) tras firmar la suscripción del contrato con Canadá, el pasado 30 de abril de 2024.

En ese entonces, se estimaba que la licitación de las obras puedan concretarse entre el 6 de diciembre de 2024 y el 7 de marzo de 2025, para que de inmediato se retomen los trabajos. No obstante, la falta de presupuesto paralizó todo, lo que impide que se cumpla con el cronograma de terminar las labores el 23 de abril de 2027.

“Se necesita que ellos puedan comprometerse y retomar acciones respecto a los más de 400 millones (de dólares) que hubo de compromiso en el gobierno anterior (Dina Boluarte). Hay un riesgo inmenso, sin esto (desembolso) no podemos nosotros evidenciar estas hectáreas de terreno que van a ser utilizadas en este contrato, que ha sido firmado con Canadá. Ellos, inclusive, pueden hacer una contrademanda, hay muchos problemas que se vienen si ellos no toman esta decisión. Le he dicho al señor presidente (José Jerí) que tiene que tomar esta decisión ya, porque está corriendo el tiempo”, dijo Joana Cabrera a RPP Trujillo.

UNA MÁS

Otro proyecto que también preocupa es el nuevo Hospital Regional Docente de Trujillo, cuya ejecución estará a cargo de Reino Unido. La gobernadora también confirmó que “hasta el momento no se designa presupuesto”.

En ese sentido, dijo que ha planteado una cita con el presidente José Jerí para exigir que su gobierno cumpla con destinar el dinero que necesitan ambas obras emblemáticas.