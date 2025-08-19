Las pistas se volvieron a teñir de sangre. Una persona fallecida y otra herida dejó el choque entre una motocicleta y un automóvil en la ruta Chocope-Casa Grande, en la provincia de Ascope.

El accidente de tránsito se registró al promediar las 9:30 de la noche del lunes, en la zona conocida como “El Zancudo”.

Debido al fuerte impacto entre los vehículos perdió la vida José Antonio Chávez Correa, de 52 años. Su esposa, Isabel Vergara Loloy, de 51 años, resultó gravemente herida y fue trasladada de emergencia hasta una clínica de Trujillo.

Las causas de este incidente es materia de investigación y quedó a cargo del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Familiares de las víctimas denunciaron que el tramo donde ocurrió el siniestro es altamente riesgoso debido al mal estado de la carretera y a la falta de iluminación.

“Esta vía está llena de huecos y cada cierto tiempo ocurren tragedias. ¿Qué esperan las autoridades para intervenir?”, expresó indignado un pariente.