El cierre temporal del Mercado Central para la reparación de su techo, una medida tomada por motivos de seguridad debido al deterioro estructural, ha desencadenado un impacto económico severo entre los comerciantes. Según el expresidente de la Asociación de Comerciantes, Fernando Reyes, las pérdidas ya superan los 50 millones de soles, un golpe que muchos vendedores no pueden sostener en plena campaña navideña, época de mayores ventas. Por ello, el gremio solicita que el mercado sea reabierto temporalmente durante diciembre y que los trabajos de reparación se reprogramen para enero.

Reyes explicó que, si bien la intervención municipal buscaba prevenir accidentes y garantizar condiciones adecuadas para vendedores y clientes, la paralización de actividades durante semanas ha generado consecuencias que, a su juicio, pudieron ser evitadas con una mejor planificación. “Tranquilamente más de 50 millones. Las pérdidas son millonarias y esperamos que no hayan sido en vano. No nos olvidemos que nos entregaron unas instalaciones no en las mejores condiciones y es importante recordar que la responsabilidad debería de caer en la municipalidad porque ellos se reservaron la propiedad de los aires”, señaló.

Las pérdidas económicas no solo afectan al capital de los comerciantes, sino también su capacidad para asumir gastos operativos, pagos a trabajadores y obligaciones financieras. Frente a este panorama, el gremio considera urgente que la Municipalidad tome decisiones oportunas para evitar que la situación continúe agravándose. Además, piden que las reparaciones se ejecuten de manera eficiente, sin prolongarse innecesariamente, de modo que el mercado pueda retomar su actividad lo antes posible.

En ese sentido, Reyes detalló que el desmontaje del techo debería demorar no más de tres semanas y que el retiro total de la cobertura tomaría alrededor de un mes. Mientras se desarrollen los trabajos, los comerciantes evalúan propuestas de reubicación temporal tanto de parte del municipio como del sector privado. “Estamos buscando un espacio donde podamos ser reubicados. Una de las propuestas es la exestación del ferrocarril, otra es el Complejo Mansiche. Tenemos que mirar la mejor opción”, añadió. Los vendedores esperan que se alcance una solución en los próximos días para evitar que las pérdidas sigan creciendo.