El decano del Colegio de Ingenieros de La Libertad, Enrique Luján Silva, reiteró ayer la propuesta que hizo a inicios del año pasado para que una comisión técnica especial realice visitas de inspección a los puentes ubicados en las provincias de las costa y sierra de la región, a fin de verificar el estado estructural de los mismos, pues ante la posibilidad de lluvias el caudal de los ríos se incrementarán y tiene que constatar si esas estructuras están en la capacidad de soportar la fuerza del agua.

El consejero por la provincia de Pataz Luis Rodríguez Ponce dijo que el distrito de Chagual, donde está lloviendo constantemente y con gran intensidad, cuenta con un puente Bailey que tiene que ser revisado.

“Es importante que el Colegio de Ingenieros acuda y revise el puente y valide la calidad de su estructura. En el distrito de Buldibuyo y en Huaylillas hay otros puentes Bailey que deben ser vistos”, señaló.

En tanto, la consejera por la provincia de Virú, Edy Camacho Barreto, saludó la iniciativa del Colegio de Ingenieros de La Libertad y propuso que se verifique la calidad de la estructura del puente Bailey que está instalado en Chao