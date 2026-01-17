Dante Chávez Abanto, candidato a diputado por Alianza para el Progreso (APP) en La Libertad, salió en defensa de su líder y candidato presidencial César Acuña Peralta, quien es cuestionado por decir que “desconocía” que 14 postulantes de su partido registran sentencias penales.

“César Acuña no revisa los currículos ni sentencias penales de los candidatos. Por ejemplo, a mí no me pide mi currículum, hay una comisión de abogados encargada de eso y al parecer no hicieron bien su trabajo. Pero no es que yo justifique los hechos, pero esta situación (candidatos con sentencias) se da en todos los partidos, pero políticamente suena más cuando es en APP”, manifestó en entrevista a Noticias Trujillo.

Cabe indicar que fue informe de RPP el que reveló que 252 candidatos que postulan a la Presidencia, Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino registran sentencias penales firmes en su historial. De estos, 14 pertenecen a las filas de APP.

DESLINDE

En otro momento de la entrevista, Dante Chávez se refirió a los escándalos y presuntos actos de corrupción en los que están envueltos piezas clave de APP, como la congresista Magaly Ruiz, acusada de recortar sueldos a sus trabajadores en el Parlamento, u Óscar Acuña Peralta, implicado en maniobras que habrían facilitado operaciones empresariales de Frigoinca en el programa escolar Qali Warma —hoy Wasi Mikuna—, a cambio, presuntamente, de coimas.

“Son temas excepcionales que involucraron a integrantes del partido, pero son situaciones personales. Una cosa es el partido APP y otra muy distinta las personas, porque los que cometen los delitos y errores administrativos son las personas y por tal motivo no se puede decir que la organización política es corrupta. Para mí eso está mal”, enfatizó.

PROPUESTAS

En esa línea, Dante Chávez sostuvo que de llegar a la Cámara de Diputados impulsará una ley que sancione drásticamente actos de corrupción.

“En el sector público, tenemos a las empresas y al funcionario. Para obtener una obra ilegalmente, el empresario, en algunos casos, se contacta con el servidor, que también es corrupto, y arreglan para que gane la licitación. Pero qué pasa con el empresario cuando el delito se descubre, pues le dan una pena menor. Sin embargo, yo propongo modificar el Código Penal para duplicar la condena al que soborna”, explicó.