Delincuentes llegaron hasta una vivienda del centro poblado Nuevo Chao, en el distrito de Chao, y detonaron un aparato explosivo que terminó destrozando el portón enrollable.

El ataque se registró la noche del último lunes en un predio de la avenida Las Flores. Las ondas expansivas también alcanzaron a un inmueble colindante que terminó con los vidrios de las ventanas rotas.

“Escuché la detonación, me acercó y encontré todo destrozado. Es la casa de mi hijo”, indicó el padre del agraviado que vive cerca de la zona en declaraciones para Radio Ke Buena.

También señaló que no han dejado alguna carta extorsiva.

Hasta la zona llegó el personal de serenazgo y de la comisaría de Chao. Los detectives quedaron a cargo de las diligencias de ley correspondiente.