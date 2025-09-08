Asalto ocurrió en la provincia de Chepén. También se llevaron dinero en efectivo
Con una herida de bala en la pierna terminó un ciudadano de 32 años que fue víctima de asalto cuando se encontraba por la cuadra 6 de la avenida Genaro Silva, en la provincia de Chepén.

De acuerdo a la información de serenazgo Chepén, el agraviado les relató que delincuentes se llevaron su motocicleta y dinero en efectivo.

El afectado tenía un impacto de proyectil en la pierna derecha, siendo auxiliado y llevado hasta un hospital de la localidad para que reciba la atención médica.

Efectivos de la comisaría de Chepén quedaron a cargo de las diligencias y rastrearon, a través del GPS, que la moto lineal se encontraba por el distrito de Guadalupe.

