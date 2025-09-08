Con una herida de bala en la pierna terminó un ciudadano de 32 años que fue víctima de asalto cuando se encontraba por la cuadra 6 de la avenida Genaro Silva, en la provincia de Chepén.
De acuerdo a la información de serenazgo Chepén, el agraviado les relató que delincuentes se llevaron su motocicleta y dinero en efectivo.
El afectado tenía un impacto de proyectil en la pierna derecha, siendo auxiliado y llevado hasta un hospital de la localidad para que reciba la atención médica.
Efectivos de la comisaría de Chepén quedaron a cargo de las diligencias y rastrearon, a través del GPS, que la moto lineal se encontraba por el distrito de Guadalupe.
