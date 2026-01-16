La Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora de Trujillo N.° 26 cumplió 100 años de fundación institucional. Su origen se remonta a un incendio ocurrido el 10 de enero de 1926, hecho que motivó a impulsar la conformación de una compañía de bomberos organizada para responder ante emergencias y proteger a la población trujillana.

Ver más: Compañía de bomberos de Trujillo cumplió cien años de fundación

En ese contexto, el Consejo Regional II La Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú destacó la labor de sus miembros de la orden que forman parte de esta histórica compañía, resaltando el compromiso de los profesionales de enfermería que, además de ejercer su profesión, sirven como bomberos voluntarios. Uno de esos ejemplos es la licenciada en enfermería Magaly Salvatierra, subteniente de la Compañía de Bomberos Voluntarios Salvadora de Trujillo N.° 26

Magaly Salvatierra explicó que su motivación para convertirse en bombera voluntaria nació durante su internado en el servicio de emergencias. “Veía que los bomberos siempre traían a las víctimas de accidentes o atropellos y pensaba: si no fuera por ellos, ¿quién los auxiliaba y quién los traía a tiempo? Gracias a ellos, muchas veces se lograba salvar vidas en los hospitales o clínicas”, señaló.

La enfermera resaltó que la formación profesional en salud fortalece significativamente el trabajo bomberil. “Los conocimientos, las técnicas y la experiencia que recibimos en las universidades y en el ejercicio profesional aportan muchísimo al servicio como bomberos, porque nos permite guiar a nuestros compañeros en los procedimientos y en la atención de las emergencias”, afirmó.

Asimismo, Salvatierra Sauna subrayó que la experiencia prehospitalaria también enriquece el desempeño del personal de salud. “Muchas veces la realidad de un hospital es distinta a la de la calle. El área prehospitalaria nos fortalece como profesionales y nos exige aplicar criterios cuidadosos para atender a las víctimas de la mejor manera posible”, indicó.

Finalmente, la bombera y enfermera envió un mensaje a los jóvenes profesionales de la salud, animándolos a servir a la comunidad. “Ser profesional de salud ya implica sacrificio y empatía, y eso se potencia siendo bombero voluntario. Es cierto que se dejan muchas cosas de lado, pero si el corazón está firme para ayudar a los demás, sí se puede ejercer la profesión y, al mismo tiempo, servir como bombero voluntario”, concluyó.