Un Juzgado de Trujillo sentenció a 10 años y 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva a un hombre, por el delito de actos contra el pudor en agravio de un menor.

La condena recayó contra Carlos Eber Olivares López, quien será internado en el penal El Milagro. Además, se dispuso el pago de 5 mil soles por concepto de reparación civil, a favor de la parte agraviada.

Según las pesquisas del Ministerio Público, el sentenciado aprovechó el vínculo familiar con el menor agraviado, quien con engaños de darle su celular para que este juegue, le realice actos de connotación sexual en su domicilio, aprovechando momentos en el que se encontraba a solas con él.

El Ministerio Público reafirma su firme compromiso de defender la integridad y dignidad de niños, niñas y adolescentes, así como de sancionar con severidad los delitos contra la libertad sexual, fortaleciendo la lucha contra la violencia y promoviendo el acceso a la justicia en el distrito judicial de Trujillo.