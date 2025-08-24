Para mejorar las condiciones y calidad de vida de varios cientos de pobladores de tres caseríos, disminuyendo los índices de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas, la Municipalidad Distrital de Carabamba ejecutará una obra de saneamiento.

Para ello, el alcalde Percy Blas Benítes, hizo entrega del terreno a la empresa que se hará cargo de elaborar el expediente técnico del proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, alcantarillado e instalación de unidades básicas de saneamiento (UBS) en los caseríos de Quinualpapa, Villa María y Mullamanday”.

“Este en un nuevo paso adelante en el compromiso en el compromiso conjunto por el desarrollo de los pueblos de Carabamba”, dijo la autoridad.

Percy Blas hizo la entrega formal del terreno a la empresa que se encargará de hacer los estudios para la elaboración del expediente técnico, acompañado de su equipo técnico edil, destacando que este acto marca el inicio del importante proyecto.

La ejecución del proyecto ayudará a mejorar las prácticas y hábitos de higiene en la población, a la que se capacitará en educación sanitaria y organizará para que cuenten con su Junta de Administración de Servicios de Saneamiento (JASS), la que se encargará de la administración del agua y alcantarillado.