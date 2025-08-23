Tras un masivo respaldo de sus colegas, Miguel Ángel Arancibia Cueva confirmó su postulación al decanato del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad para las próximas elecciones. El anuncio llega luego de una solicitud pública encabezada por el CPC Hermes Pérez Velásquez y apoyada por cientos de contadores de toda la región, quienes consideran que su liderazgo es clave para el futuro institucional del gremio.

Miguel Arancibia no es un desconocido. Cada vez que ha estado al frente del Colegio, lo ha llevado a lo más alto del ranking nacional, consolidando su prestigio no solo entre profesionales del sector, sino también ante instituciones públicas y privadas. Prueba de ello son los reconocimientos otorgados por el Gobierno Regional de La Libertad, la Municipalidad Provincial de Trujillo y, recientemente, por la 32ª División de Infantería del Ejército Peruano.

El respaldo no solo se sustenta en su trayectoria gremial, sino también en su impresionante hoja de vida académica y profesional. Arancibia es contador público egresado en el primer puesto de su promoción de la UNT, licenciado en Administración por la misma universidad, abogado por la UPAO, magíster y con estudios de doctorado en Derecho. Actualmente, enseña en programas de posgrado en tres universidades y es autor de varios libros especializados en contabilidad.

“Tenemos que rescatar nuestro Colegio de Contadores de La Libertad. Llegó el momento de tomar decisiones y desde adentro vamos a devolverle el sitial que nunca debió perder nuestra querida institución”, sostuvo.

Arancibia Cueva ha sido decano del Colegio de Contadores de La Libertad en seis ocasiones, además de vicepresidente de la Junta de Decanos a nivel nacional, exfuncionario de la SUNAT, perito, y actualmente socio principal de la firma Arancibia & Bazán Abogados - Contadores. Un perfil que, según muchos de sus colegas, combina experiencia, vocación de servicio y liderazgo probado.