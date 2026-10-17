Durante la conferencia magistral “Análisis de Situación y Criticidad: El Niño”, Carlos Neuhaus, presidente del comando privado frente al fenómeno El Niño, manifestó ayer en el 37 Encuentro Empresarial del Norte (EEN) que se ha implementado una PMO (Project Management Office) - Oficina de Gestión de Riesgos para darle gobernanza a la labor de ayudar al Estado en enfrentar los efectos del fenómeno El Niño.

Durante el evento, auspiciado por Diario Correo, señaló que son más de 400 las empresas que están comprometidas en esta tarea y que, según el mapeo general de riesgos, este fenómeno natural extraordinario causaría daños en la infraestructura con inundaciones y aniegos. Habrá interrupción de movilidad y transporte, lo que generará desabastecimiento de agua potable y otros bienes esenciales. Además, del aislamiento de centros poblados.

Experiencias anteriores han evidenciado que habrá brotes y propagación de enfermedades, lo que conllevará a la saturación de servicios de salud, con mayor incidencia en el norte del país.

RESPUESTA

Ante ese escenario, Neuhaus aseguró que con esta PMO ya hay una articulación entre el sector privado y el Ejecutivo para responder con mayor celeridad en regiones donde se necesite ayuda urgente.

El programa en la PMO ofrece maquinaria pesada, servicios de transporte de ayuda humanitaria, donación de puestos médicos de avanzada, implementación de albergues, y coordinación con los diferentes ministerios para intervenir cuando se requiera.

Explicó que se ha implementado un tablero de control digital para mapear en tiempo real las necesidades críticas e identificar lo que está sucediendo en el país y seleccionar la mejor ruta para llegar con el apoyo necesario.

Hay una coordinación con la Fuerza Aérea del Perú para tener disponibles helicópteros M 17, a fin de llevar la ayuda necesaria. Sumado a ello, la Sociedad Nacional de Pesquería tiene toda la predisposición de destinar embarcaciones para realizar cabotaje cuando las carreteras se bloqueen como consecuencia de desborde y colapso de puentes.

TOMAN PRECAUCIONES

A su turno, José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría, informó, durante su exposición en la conferencia magistral “¿Cómo preparar Mypes Resilentes", que el 80% de las empresas en el país está tomando medidas para prevenir efectos negativos relacionados al fenómeno El Niño.

Detalló que se está reforzando infraestructura, se identifican vías alternas de transporte de productos e insumos. También se amplían inventarios y se le brinda facilidades de pago a clientes.

Además, se coordina el cabotaje como medida alternativa de transporte ante posibles bloqueos de vías.

En tanto, el presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, Julio Surco, pidió al Estado información clara y precisa para que el pequeño empresario sepa cómo prevenir, ya que hay muchos puestos de trabajo en riesgo, además de pérdida de maquinaria y productos en almacén.

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