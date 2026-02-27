Dos fusiles, ambos reportados como robados en las ciudades de Trujillo y Huamachuco, incautaron agentes de la Policía Nacional al interior del búnker en donde estuvo retenido el empresario Javier Eduardo Mercedes Chávez, por quien delincuentes exigían un rescate de 7 millones de dólares. Como se conoce, la noche del lunes 23, criminales que vestían uniformes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) secuestraron a la víctima cuando se encontraba al interior de un hotel, situado en la provincia de Cajabamba (Cajamarca).

Para la Policía, en este rapto habrían participado delincuentes de Trujillo, Cajamarca y Chiclayo. En total serían seis las personas que participaron en este hecho criminal. Ellos ya estarían identificados y se espera capturarlos pronto.

Brindó detalles

El general José Luis Quiroz Dávila, jefe de Región Policial Cajamarca, informó que en el “campamento del terror”, situado en el sector Rayán, se encontró armamento de guerra que dejaron enterrados los raptores.

“En los alrededores donde estuvo secuestrada esta persona, en un sótano, se ha encontrado tres fúsiles marca R-15, uno de ellos reportado como hurtado el 31 de marzo de 2024, en Trujillo. El segundo fusil, semi automático, fue sustraído el 6 de marzo de 2025, en la localidad de Huamachuco (Sánchez Carrión). Y el tercer fusil está con serie erradicada, por lo que va a ser motivo de pericias para determinar su procedencia”, remarcó Quiroz Dávila.

También hallaron tres pistolas semiautomáticas, una de ellas reportada como perdida el 23 de marzo de 2025, en Trujillo. Otra arma está a nombre de un ciudadano de Pataz y otra, marca Glock, tiene la serie limada. “Estas armas de fuego serían las mismas que fueron utilizadas en la acción de secuestro por los presuntos delincuentes”, apuntó.