Tras una rápida acción y trabajo en conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Gerencia Regional de Salud tras el seguimiento realizado a las cámaras de seguridad se logró encontrar a la bebé Luana y dar con la captura de la falsa enfermera responsable de la sustracción de la menor de un día y medio de nacida del Hospital Belén de Trujillo.

Esta información fue brindada por el gerente regional de Salud, doctor Aníbal Morillo Arqueros, quien en horas de la noche del último viernes había llegado hasta el nosocomio para brindar su apoyo a la familia.

“La PNP esta realizando las diligencias de ley, estamos coordinando para brindarle a la menor la atención médica respectiva. Vamos ampliar la información en las próximas horas”, indicó la autoridad de salud.

La bebé se encuentra en buen estado de salud y recibió la atención médica necesaria.

Ubicación

La pequeña Luana fue ubicada por personal de la PNP y que incluyó la revisión de las cámaras de seguridad del Hospital Belén de Trujillo y de la zona.

También se conoció que los detectives detuvieron a una ciudadana extranjera y su pareja.