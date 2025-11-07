Luego de cuatro días de intensa búsqueda en la playa de Pacasmayo, pescadores lograron ubicar los restos de su compañero que había caído de una embarcación cuando realizaba labores de sustracción de cangrejos en el límite entre Paiján (Ascope) y San Pedro de Lloc (Pacasmayo).

Se trata de Julio César Escobar Chávez, de 49 años, pescador que se había perdido en alta mar la mañana del lunes 3 de noviembre cuando estaba junto a dos ocupantes más, quienes lograron nadar y sobrevivir, tras un accidente.

HALLAZGO

Un grupo de pescadores que se encontraban realizando sus faenas diarias se percataron de la presencia de un cuerpo de una persona flotando cerca al muelle de Pacasmayo.

Desde allí fue rescatado para luego ser conducido en una embarcación hasta orillas del balneario y verificaron que se trataba de su compañero Escobar Chávez. Posteriormente, se le trasladó hasta la morgue de un hospital de la provincia de Pacasmayo para las diligencias de acuerdo a ley.

LABORES

Como se conoce, la búsqueda de Julio Escobar se realizó por tierra y mar. Para ello se contó con el apoyo del personal de serenazgo de Pacasmayo y San Pedro de Lloc que realizaron un recorrido por la zona costera. Mientras tanto, el jueves, una escuela de aviación se sumó y sobrevoló la zona con la finalidad en caso de algún avistamiento.

Como se recuerda, en este accidente, Irving Oré Rodríguez (31) fue encontrado con múltiples heridas y otra persona de igual forma.