Un grupo de delincuentes ingresó a la Institución Educativa San Francisco de Asís que se ubica en el sector Curva del Sun, en el distrito de Moche, donde sustrajeron 32 laptops y que afecta a más de 160 alumnos del nivel primario.

VER MÁS: Atrapan a dos investigados por el asalto a un empresario en Trujillo

La denuncia la realizó la directora del plantel, María Reyes, que lamentó el incidente registrado la madruga del último jueves.

“Sorprendidos e indignados que los delincuentes no perdonan nada y sabiendo que los niños lo necesitan. Han hecho un gran daño a la institución educativa”, indicó Reyes, en declaraciones a Sol TV Noticias.

Los malhechores habrían trepado la pared de la mencionada institución educativa y luego se dirigieron al salón de cómputo donde forcejearon la puerta.

“Han ingresado por un corralón, según la Policía que encontró evidencias. Las puertas de la institución no están violentadas. Han ingresado a la sala (de cómputo) y también a la dirección. Según versiones dicen que han sido tres personas”, remarcó.