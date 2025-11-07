Un ataque armado se registró el último miércoles contra trabajadores de la mina Choloque, situada en el anexo de Pueblo Nuevo, en la provincia de Pataz. Además, hay una persona fallecida.

OPERATIVO

El personal del Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), fue alertado de un ataque con disparos y explosiones al personal minero de la empresa mencionada por parte de presuntos parqueros.

Ante ello, los uniformados actuaron de forma inmediata y se dirigieron hasta la zona para restablecer el orden interno. Al llegar al lugar fueron recibidos a balazos por unos desconocidos y los miembros del Cupaz repelieron el ataque.

Durante las acciones, el jueves, según el comunicado del Comando Operacional del Norte, personal policial y del Ejército logró ingresar a la bocamina Sanone, donde incautó dos cacerinas de fusiles G3, municiones de ametralladoras, explosivos y fulminantes.

Asimismo, detalló que —de manera preliminar— una persona que se encuentra en proceso de identificación y que había sido trasladada de emergencia al Centro Médico de Santa María, con una herida en el cuello, habría fallecido.

Las circunstancias de este lamentable hecho son aún materia de investigación por las autoridades competentes.