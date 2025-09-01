Un Juzgado de La Libertad ordenó nueve meses de prisión preventiva para una ciudadana de nacionalidad venezolana que será investigada por secuestrar a una bebé de un día de nacida la tarde del viernes 29 de agosto del Hospital Belén de Trujillo.

La medida coercitiva recayó contra Yusmeli Del Carmen Hernández Ysturis, de 20 años, quien será recluida en el penal de mujeres de Trujillo.

EL CASO

Como se conoce, de acuerdo a la Policía, Hernández Ysturis llegó el último viernes hasta el nosocomio y se hizo pasar como enfermera. Luego, subió hasta la sala de Neonatología y tras conversar con la mamá de la pequeña Luana, le habría dicho que la llevaría para que sea examinada en otro ambiente del establecimiento de salud.

Luego, la extranjera, burló la seguridad del nosocomio y se habría retirado por la puerta de consultoría externa sin levantar sospecha.

Sin embargo, la abuela de la bebé al momento que llegó para visitarle, se percató que no se encontraba en la sala de alojamiento.

El personal de maternidad, emergencia y salud comunicó el caso a la Policía Nacional del Perú (PNP)

LA ATRAPARON

La pareja de Yusmeli Hernández Ysturis alertó a la PNP que la menor se encontraba en su domicilio, situado en la urbanización Las Casuarinas.

Con esta información, el personal de la comisaría Ayacucho llegó hasta la vivienda y detuvo a la extranjera.

Si bien, la detenida en todo momento dijo que la bebé era su hija, al final habría terminado aceptando que la había robado del Belén.

Hernández Ysturis, mientras se encuentra recluida en la cárcel, será investigada por el presunto delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro.