Dos hombres acusados de sacrificar a un adulto mayor en un ritual minero en la provincia de Santiago de Chuco fueron enviados al penal El Milagro, luego que un Juzgado de La Libertad les dictara nueve meses de prisión en su contra.

La medida coercitiva recayó para Ismael Alva Verde y Santos Rodrigo Burgos Jiménez, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado con crueldad y alevosía en agravio de Martín Narciso Cruz, de 95 años.

Según las investigaciones, la medianoche del 23 de julio de 2025, los imputados junto a otros tres codenunciados llegaron hasta la vivienda del agraviado, ubicada en el caserío de Hoyón, distrito de Santiago de Chuco. Allí lo sacaron cubierto con una frazada y lo trasladaron a un socavón de mina, situado a un kilómetro de su domicilio, donde lo habrían enterrado vivo.

En ese lugar, Alva Verde y Burgos Jiménez habrían enterrado vivo a Martín Narciso, con la intención de ofrecerlo como sacrificio al llamado “Muqui”, buscando que la mina produzca más.

Esta versión fue contada por los propios investigados a las Rondas Campesinas de Santiago de Chuco. Sin embargo, para evitar que el hecho se esclarezca, también dieron una versión falsa, asegurando que habían llevado el cuerpo en un volquete hasta Trujillo. Esta declaración fue verificada y descartada por la Policía, al comprobar que no era cierta.

Los otros tres implicados en el hecho se encuentran prófugos de la justicia, mientras que hasta el momento no se conoce el paradero del cuerpo de la víctima.