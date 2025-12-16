Un joven sindicado de haber participado en el crimen de un empresario zapatero fue enviado al penal El Milagro, luego que un Juzgado de Trujillo dictara 10 meses de prisión preventiva en su contra.

La medida coercitiva recayó contra Yeriford Jhucep Rodríguez Ríos, de 18 años, por su presunta participaron en el homicidio calificado de Eric Estiven Pérez Pachamango, ocurrido el 31 de octubre en el distrito de El Porvenir.

Según las investigaciones fiscales, Rodríguez Ríos habría actuado como conductor de la motocicleta de placa 0552-GT, donde se trasladó al presunto sicario hasta el lugar del crimen, en la cuadra 5 de la calle María Parado de Bellido.

Cayó

La captura de Rodríguez Ríos ocurrió el jueves 11 de diciembre cuando se encontraba en la intersección de la avenida Izaguirre con la Panamericana Norte, en la ciudad de Lima. Al momento de ser atrapado se le informó que contaba con una detención preliminar, emitida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de El Porvenir por el presunto delito de homicidio calificado.