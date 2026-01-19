Durante el año 2025, la Red Asistencial La Libertad de EsSalud realizó 1 millón 390 mil 872 consultas médicas, reafirmando su compromiso de brindar atención oportuna y continua a los asegurados de la región.
En el área de emergencias, se registraron 479 mil 618 atenciones, las cuales fueron clasificadas mediante el sistema de triaje. La mayoría correspondió a Prioridad III (urgencias menores) con 311 mil 702 casos, seguida de Prioridad IV, con 72 mil 579 atenciones. Asimismo, se atendieron 3 mil 675 pacientes de Prioridad I, quienes presentaron riesgo inminente de vida y requirieron atención inmediata.
En cuanto a la atención quirúrgica, de acuerdo con la capacidad resolutiva de las salas de operaciones, se realizaron 26 mil 535 intervenciones quirúrgicas, destacando cirugías de diversa complejidad. De este total, 10 mil 794 correspondieron a cirugías mayores de baja complejidad, 7 mil 940 a mediana complejidad y 4 mil 633 a procedimientos de alta complejidad, dirigidos al tratamiento de distintas patologías.
El servicio de gineco-obstetricia mantuvo una atención constante, registrando 3 mil 582 partos durante el año. De ellos, 2 mil 086 fueron cesáreas y 1 mil 496 partos normales. Por su parte, el área de hospitalización reportó 30 mil 547 egresos, reflejando la rotación permanente de pacientes y la continuidad del cuidado médico.
Asimismo, el servicio de Odontología desarrolló una intensa labor asistencial, con 151 mil 352 atenciones realizadas a lo largo del año.
