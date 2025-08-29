Buscando prevenir y controlar la anemia, así como otras enfermedades, la Red Asistencial de La Libertad (EsSalud) realizó una jornada de atención integral del niño y que se desarrolló en el Policlínico El Porvenir.

La gerente de EsSalud La Libertad, doctora Claudia Holguín Armas, detalló que en la “Jornada de Atención Integral del Niño” se lograron 300 atenciones como tamizaje de hemoglobina, suplementación preventiva, tratamiento de anemia, consejería nutricional y sesiones demostrativas de alimentación saludable.

“La importancia de hacer el tamizaje, que es rápido, nos ayuda a determinar si un niño tiene o no anemia. Esto nos va a permitir poder brindarle el inicio del tratamiento respectivo. Hay que entender que, al ser esta una enfermedad crónica, su tratamiento puede tardar semanas o meses para subir los niveles de hemoglobina. Por ello, la constancia del tratamiento es fundamental para revertir la anemia”, indicó Holguín Armas.

Asimismo, durante la campaña médica se administro la vacunación a niños menores de 5 años, gestantes, adultos y adultos mayores contra la difteria, sarampión, antiamarílica, neumococo, influenza, entre otras.