Los representantes del Municipio Escolar y líderes de aula de 3º, 4º y 5º de secundaria de Futura Schools visitaron la Municipalidad Provincial de Trujillo para presentar al alcalde Mario Reyna Rodríguez un memorial elaborado de manera colaborativa, en el que exponen su mirada sobre la realidad de la inseguridad en la ciudad y proponen acciones orientadas a mejorarla.

Durante la reunión, los alumnos no solo explicaron el contenido del documento, sino que también sustentaron sus ideas, dialogaron con la autoridad y defendieron sus planteamientos con responsabilidad y respeto.

“Vivimos con angustia y temor los hechos de violencia que afectan a las familias trujillanas”, expresaron los estudiantes en el memorial, pero destacaron que esta preocupación moviliza a su comunidad educativa a informarse, reflexionar en equipo y actuar con sentido ciudadano. Como resultado de este proceso de análisis, los alumnos presentaron un conjunto de propuestas orientadas a aportar a la mejora de la seguridad en su entorno.

Reyna Rodríguez destacó la madurez y claridad de los jóvenes durante el diálogo. Además, agradeció la iniciativa del alumnado y se comprometió a evaluar el memorial y coordinar con las áreas correspondientes para impulsar acciones en favor de la comunidad educativa y de la ciudadanía.