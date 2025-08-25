Familiares y amigos de Stephany Portilla Guerrero, quien fuera asesinada de un balazo en la cabeza el jueves 7 de agosto en el distrito de Chepén, realizaron un plantón y bloquearon la noche del último domingo la carretera Panamericana Norte para exigir justicia.

“Justicia para Stephany”, “Ni una menos, nunca más”, fueron algunas frases que se leía en los banners de los manifestantes.

También portaban globos blancos y encendieron velas en medio de la pista junto a un cuadro con la fotografía de la joven universitaria.

Ellos manifestaron que se esclarezcas este crimen y que se conozca al autor de este hecho.

Como se recuerda, el cuerpo de Portilla Guerrero fue hallado por un descampado de la urbanización Los Pinos, en Chepén.