Wilmar Moreno Fuentes, coordinador regional del partido Fe en el Perú en la región La Libertad, informó que ya se han emitido directivas a nivel nacional para la conformación e inscripción de las listas de precandidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Explicó que las listas tendrán plazo de ser inscritas en el órgano electoral central del partido hasta el miércoles 25 de marzo, a fin de que puedan participar en las elecciones internas.

El dirigente dijo esta vez que los cuadros que los representen en las elecciones tienen que ser afiliados. “Esa es la regla”, acotó.