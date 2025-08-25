Del 28 al 29 de agosto ser realizará la Feria Gastronómica “Trujillo, Tradición y Sabor”, en la Plazuela El Recreo, y que es organizado por la Municipalidad Provincial de Trujillo.
“El boom de la gastronomía ha hecho crecer la oferta de servicios y los jóvenes tienen la oportunidad de aprender, emprender y desarrollarse en este rubro al que vamos a seguir apoyando desde la municipalidad”, expresó Mario Reyna Rodríguez, alcalde de Trujillo.
Este tipo de actividades en apoyo a los emprendedores y restaurantes de renombre en la ciudad y también a otros que se va haciendo de una marca, es una oportunidad para degustar los platillos más populares a bajos precios.
“Estas actividades son una buena alternativa para seguir impulsando la recuperación de los negocios de comida”, dijo el burgomaestre.
La autoridad invitó a quienes tengan interés en participar a que se contacten con Timoteo Maza, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Trujillo (Ahora), para inscribirse y participar.
Esta nueva feria que organiza la comuna servirá de reenganche económico para medianos y pequeños empresarios de la gastronomía, dando a la vez oportunidad también a los jóvenes estudiantes de cocina y gastronomía.
Timoteo Maza dijo por su parte que esta actividad será la ocasión ideal para unir a las familias y disfrutar los platos más característicos del norte, agradeciendo a la MPT por el cronograma de ferias programadas a lo largo del año para seguir reactivando al sector.
