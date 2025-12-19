La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de La Libertad investiga las deficiencias detectadas en la infraestructura del mercado Central de Trujillo, que originó que la municipalidad provincial clausure ese local.
El caso
La comuna informó que el Ministerio Público solicitó información referente a la inspección que realizó la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización. La documentación se entregó el pasado 3 de noviembre, con lo que se dio inicio a las diligencias por este caso.
“Este centro de abastos tiene unos 70 años de antigüedad y sus estructuras están corroídas. Lo hemos cerrado para que cambien el techo, han reabierto; volvimos a cerrar y volvieron a reabrir, incluso con episodios de violencia”, señaló el alcalde Mario Reyna.
Como se sabe, los comerciantes reabrieron el mercado el último lunes, por lo que el municipio intentó soldar las puertas al día siguiente. No obstante, los vendedores se opusieron y botaron al personal edil.
“Serán los directivos o quienes lo reabrieron los que respondan ante la justicia al poner en serio riesgo la seguridad de la población que va a comprar allí”, dijo el burgomaestre.
Piden plazo
Los comerciantes solicitaron a la municipalidad de Trujillo que les permitan vender hasta el 1 de enero de 2026. Esa fecha, según dijeron, cerrarán para refaccionar el techo.
Algunos propietarios de negocios, incluso, dijeron que la comuna habría aceptado este pedido.
No obstante, el alcalde Mario Reyna negó que les hayan dado un nuevo plazo a los vendedores.
“Hay quienes dicen que hubo un acuerdo verbal para que reabran, pero eso no es cierto. No hay ningún permiso o trato para que reabran”, reiteró.
