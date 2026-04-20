Luego de un día de angustiosa búsqueda, la mañana de este lunes, vecinos hallaron en la playa Acuario del sector Taquilla II, en el centro poblado Las Delicias, en el distrito de Moche, el cuerpo de un hombre de 37 años.

La víctima que ha sido identificada como Carlos Baltodano Enríquez estaba flotando en el mar, siendo retirado por moradores de la zona. El occiso presentaba un golpe a la altura de la frente y tenía los ojos morados. Los residentes dieron aviso al personal de Seguridad Ciudadana de Moche y a la Policía Nacional.

Los detectives quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho. También se conoció que Baltodano Enríquez vivía en la zona de Taquila I.

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