El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Salud y la Red Integrada de Salud (RIS) Sánchez Carrión, marcó un hito en la modernización de los servicios de salud al inaugurar el nuevo y avanzado equipo de rayos X en el Hospital de Apoyo Leoncio Prado de Huamachuco.

El gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, destacó que esta adquisición forma parte de un paquete de inversión estratégica que asciende a cerca de 19 millones de soles destinados al sector salud en toda la provincia de Sánchez Carrión.

​El nuevo equipo, adquirido bajo la modalidad de IOARR por reposición, cuenta con una inversión aproximada de 1,498,000 soles. Se trata de uno de los sistemas más modernos de la región, destacando por su función de fluoroscopia, que permite visualizar no solo órganos, sino también arterias y venas en tiempo real mediante el uso de contrastes, facilitando diagnósticos complejos y precisos. ​Entre sus características técnicas, el equipo posee una camilla de posicionamiento móvil que evita el desplazamiento innecesario del paciente, reduciendo riesgos y mejorando el confort durante la atención.

​Debido a que el Hospital Leoncio Prado es un establecimiento de referencia estratégica en la sierra liberteña, este equipo no solo beneficiará a los habitantes de Huamachuco, sino también a las provincias de Pataz, ​Bolívar, ​Santiago de Chuco, ​Julcán y ​Cajabamba (Cajamarca).

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