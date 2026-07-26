La provincia de Gran Chimú se convierte nuevamente en el epicentro de la viticultura regional con el inicio de las actividades de la XXIV Feria Regional de la Uva Cascas 2026, un importante espacio que impulsa la comercialización, promoción y fortalecimiento de capacidades de los productores de uva y sus derivados.

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El Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Agricultura, participó de la inauguración de esta tradicional feria, reafirmando su compromiso con el desarrollo del sector agrario y el fortalecimiento de la cadena productiva de la vid en la provincia de Gran Chimú.

Las actividades se desarrollan hasta el 30 de julio y reúnen a productores, autoridades, especialistas y visitantes de diferentes puntos de la región. Como parte de la programación, se instalaron 20 stands donde viticultores y bodegas exhiben lo mejor de su producción, además de derivados de la uva como vinos, piscos, mermeladas y otros productos de valor agregado. Asimismo, artesanos de la provincia cuentan con espacios para mostrar sus creaciones y promover la identidad cultural de Cascas.

Durante los próximos días se realizarán concursos para elegir el mejor racimo de uva y al mejor cosechador, además de charlas técnicas especializadas, demostraciones productivas y visitas guiadas a viñedos del distrito de Cascas, con el propósito de impulsar la innovación y mejorar la competitividad del sector vitivinícola.

El representante de la Gerencia Regional de Agricultura, Luis Florián Lescano, destacó el enorme potencial productivo de la provincia, que registra una producción anual superior a 30 mil toneladas de uva, distribuidas en aproximadamente 2,500 hectáreas de cultivo y trabajadas por cerca de 3,500 agricultores.

“La provincia de Gran Chimú posee condiciones climáticas privilegiadas para seguir consolidando su liderazgo en la producción de uva. Desde la Agencia Agraria Gran Chimú venimos impulsando acciones para fortalecer las capacidades de nuestros productores, entre ellas una próxima pasantía técnica a Ica, donde podrán conocer experiencias exitosas y aplicar nuevas tecnologías en sus cultivos”, señaló.

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