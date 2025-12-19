Con el objetivo de fortalecer la conectividad vial, dinamizar la economía local y mejorar significativamente la calidad de vida de las familias en la comunidad campesina de Chuyugual, en la provincia de Sanchez Carrión, se inauguró un puente peatonal y vehicular. Este proyecto gestionado por la Municipalidad Distrital de Sanagorán y financiado por la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama demandó una inversión de 1 millón 592 mil soles.
“Este puente vehicular es una obra de gran impacto social debido a que brindará una eficiente transitabilidad a las comunidades de Chuyugual, Challate, Totoras, Pampa Verde, entre otras. Además, servirá para acortar distancias y reducir tiempo de viaje”, enfatizó Gilmer Vásquez, alcalde de Sanagorán.
Asimismo, la autoridad edil resaltó que esta obra es el resultado del trabajo articulado entre el gobierno local, las autoridades comunales y aliados estratégicos, reafirmando el firme compromiso de su gestión de continuar priorizando proyectos que atiendan las necesidades de las comunidades rurales, promoviendo el desarrollo y la integración del distrito.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic en riesgo por falta de dinero
- La Libertad: Vehículos de los bomberos no tienen ni placas
- La Libertad: Advierten que ampliar el Reinfo generará violencia
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- La Libertad: Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo
- Servidores del Gobierno Regional La Libertad manipularon millonario contrato
- Noa Díaz, dirigente del Sitrell: “Entregar mobiliario usado es algo que siempre hacen”
- Trujillo: Estudiaron en el piso porque les quitaron mobiliario
- Colegios profesionales revisarán expedientes técnicos del Gobierno Regional de La Libertad
- Trujillo: Plantean multar a vecinos que dañan contenedores