Con el objetivo de fortalecer la conectividad vial, dinamizar la economía local y mejorar significativamente la calidad de vida de las familias en la comunidad campesina de Chuyugual, en la provincia de Sanchez Carrión, se inauguró un puente peatonal y vehicular. Este proyecto gestionado por la Municipalidad Distrital de Sanagorán y financiado por la Asociación Civil Fondo Social Alto Chicama demandó una inversión de 1 millón 592 mil soles.

“Este puente vehicular es una obra de gran impacto social debido a que brindará una eficiente transitabilidad a las comunidades de Chuyugual, Challate, Totoras, Pampa Verde, entre otras. Además, servirá para acortar distancias y reducir tiempo de viaje”, enfatizó Gilmer Vásquez, alcalde de Sanagorán.

Asimismo, la autoridad edil resaltó que esta obra es el resultado del trabajo articulado entre el gobierno local, las autoridades comunales y aliados estratégicos, reafirmando el firme compromiso de su gestión de continuar priorizando proyectos que atiendan las necesidades de las comunidades rurales, promoviendo el desarrollo y la integración del distrito.