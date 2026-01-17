El Gobierno Regional de La Libertad informó que se inició la construcción de dos emblemáticos planteles en los distritos de Marmot y Sayapullo, en la provincia de Gran Chimú, por un valor que supera los 40 millones de soles, en beneficio de 600 alumnos.

También detallaron que a finales del mes de diciembre del 2025, entregó los terrenos de estas dos importantes obras: el colegio Nº 80259, ubicado en el sector Compín, distrito de Marmot, con una inversión de 13.4 millones de soles, y el colegio Nº 82337 del sector El Porvenir, distrito de Sayapullo, con una inversión de 27.4 millones de soles.

En el caso del colegio Nº 80259 de Marmot, se beneficiarán más de 200 alumnos de inicial y primaria. Su plazo de ejecución es de 300 días calendario, lo que quiere decir que su culminación será antes de finalizar el presente año. Su antigüedad es de 115 años, y se trata de un plantel histórico y el de mayor antigüedad de zona.

En tanto, el colegio Nº 82337 de Sayapullo beneficiará a 400 alumnos. Su plazo de ejecución es de 450 días calendario, es decir, el proyecto estará listo en mayo del 2027. Tiene una antigüedad de 80 años y es considerado uno de los locales más antiguos del distrito.