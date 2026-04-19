José Ruiz Vega, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, anunció su precandidatura a la alcaldía del distrito de Huanchaco por el partido político Fuerza Popular.

El también exburgomaestre huanchaquero señaló que quiere continuar con las obras que está dejando el actual burgomaestre Efraín Bueno Alva.

“La población quiere que continúe los proyectos que está dejando el profesor (Efraín Bueno), con quien nos une una amistad de muchos años”, señaló José Ruiz.

En esa línea, José Ruiz, pidió a todos los huanchaqueros la oportunidad para seguir trabajando por el distrito. Dijo que de llegar a obtener la confianza del pueblo de Huanchaco, entre sus objetivos figuran: mejorar el muelle, rehabilitar las vías y construir el malecón de Huanchaco.

“Quiero que nuestro distrito crezca en turismo y genere economía”, acotó.

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