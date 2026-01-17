La región La Libertad se ubica actualmente en el tercer lugar de crecimiento económico a nivel nacional; sin embargo, este avance aún resulta insuficiente para consolidar un desarrollo sostenido. Así lo advirtió el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Fernando Guerra, quien señaló que la economía regional debería crecer al menos un 5% para generar un impacto verdaderamente positivo en el empleo, la inversión y el bienestar de la población.

Guerra precisó que el Producto Bruto Interno (PBI) regional registra un crecimiento cercano al 3%, cifra que, si bien es favorable, no alcanza para cubrir las necesidades de la región. En ese contexto, destacó que existen expectativas positivas en algunos sectores clave, como la agroindustria, que podría mantener e incluso incrementar sus niveles de producción en los próximos meses, aportando de manera significativa a la economía liberteña.

No obstante, el dirigente empresarial advirtió que la minería continúa siendo uno de los principales desafíos. Indicó que la actividad minera formal se ha visto afectada, generando una brecha importante en el crecimiento regional, agravada por el avance de la minería ilegal. En ese sentido, expresó su expectativa de que se impulsen iniciativas que permitan avanzar en la formalización del sector y recuperar su aporte a la economía.

Asimismo, señaló que el turismo ha mostrado una leve recuperación, aunque todavía se encuentra muy por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia. “Lamentablemente estamos teniendo un golpe no solo regional sino también a nivel nacional”, afirmó Guerra, al subrayar la necesidad de políticas y estrategias que permitan reactivar de manera integral los sectores productivos y fortalecer el crecimiento económico de La Libertad.